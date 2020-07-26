Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 23 тысячи

В Молдавии в общей сложности выявили более 23 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 206 новых случаев инфицирования коронавирусом… общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 034», — указали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавируса вылечились 15 909 человек, а 735 скончались вследствие COVID-19.

Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 до 31 июля.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.