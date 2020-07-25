В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 29 633
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.
«За последние 24 часа умерли восемь человек, у которых тесты на наличие коронавируса оказались положительными», — сообщили в оперштабе.
Всего 408 человек с коронавирусом скончались. Выздоровели 22 082 пациента.
Ранее в МИД Азербайджана сообщали, что власти приняли решение продлить до 1 августа карантинный режим, введённый из-за пандемии коронавируса.