В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 29 633

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 29 633.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«За последние 24 часа умерли восемь человек, у которых тесты на наличие коронавируса оказались положительными», — сообщили в оперштабе.

Всего 408 человек с коронавирусом скончались. Выздоровели 22 082 пациента.

Ранее в МИД Азербайджана сообщали, что власти приняли решение продлить до 1 августа карантинный режим, введённый из-за пандемии коронавируса.