В Азербайджане продлили карантин до 1 августа
- РИА Новости
«Проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране и принято решение продлить особый карантинный режим до 1 августа», — цитирует дипломата ТАСС.
Как отмечается, одновременно решением правительства с 21 июня на две недели в семи городах, включая Баку, а также в Апшеронском районе вводятся жёсткие ограничения.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за карантинного режима в стране.