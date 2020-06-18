В Азербайджане продлили карантин до 1 августа

Власти Азербайджана приняли решение продлить до 1 августа карантинный режим, введённый из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«Проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране и принято решение продлить особый карантинный режим до 1 августа», — цитирует дипломата ТАСС.

Как отмечается, одновременно решением правительства с 21 июня на две недели в семи городах, включая Баку, а также в Апшеронском районе вводятся жёсткие ограничения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за карантинного режима в стране.