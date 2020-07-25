В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ вымогают деньги у мирных жителей
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
По его словам, блокпост в районе Станицы Луганской развернули военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
«Отмечены многочисленные жалобы в Станично-Луганскую районную администрацию от мирных жителей с просьбой убрать блокпост, так как боевики не дают им возможности беспрепятственно проехать к своим дачным участкам, а за проезд берут взятки в размере 500 гривен», — сказал он.
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