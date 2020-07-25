В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ вымогают деньги у мирных жителей

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что бойцы ВСУ вымогают у жителей Станично-Луганского района взятки за проезд через временный блокпост.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, блокпост в районе Станицы Луганской развернули военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Отмечены многочисленные жалобы в Станично-Луганскую районную администрацию от мирных жителей с просьбой убрать блокпост, так как боевики не дают им возможности беспрепятственно проехать к своим дачным участкам, а за проезд берут взятки в размере 500 гривен», — сказал он.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского и его команду обвинили в мародёрстве и обмане.