В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ вымогают деньги у мирных жителей

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что бойцы ВСУ вымогают у жителей Станично-Луганского района взятки за проезд через временный блокпост.
В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ вымогают деньги у мирных жителей
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, блокпост в районе Станицы Луганской развернули военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Отмечены многочисленные жалобы в Станично-Луганскую районную администрацию от мирных жителей с просьбой убрать блокпост, так как боевики не дают им возможности беспрепятственно проехать к своим дачным участкам, а за проезд берут взятки в размере 500 гривен», — сказал он.

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