На Украине за сутки выявили 1106 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 63 929.
Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 1590.
Всего в стране от коронавируса вылечились 35 497 пациентов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.