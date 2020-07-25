На Украине за сутки выявили 1106 случаев коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали 1106 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 63 929.

Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 1590.

Всего в стране от коронавируса вылечились 35 497 пациентов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.