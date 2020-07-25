Вывозной рейс из Еревана в Москву запланирован на 1 августа

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Посольство России в Армении сообщило о планируемом на 1 августа вывозном рейсе Ереван — Москва.
Вывозной рейс из Еревана в Москву запланирован на 1 августа
  • РИА Новости

«Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: NGT Ереван —Москва 1 августа 2020 года в 16:30 (по местному времени)», — говорится в публикации посольства в Facebook.

До рейса будут допущены только жители областей, перечисленных в заявлении дипломатической миссии.

На рейс необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.

«Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось о возвращении на родину около 200 граждан России вывозным рейсом из Африки.

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим в беседе с Nation News дала рекомендации туристам по путешествиям после снятия ограничений.

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