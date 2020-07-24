В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 66 846
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 24 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 59 755 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 1 230 684 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 524 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бюджет республики потратил на борьбу с коронавирусом почти полмиллиарда белорусских рублей (около $208 млн).