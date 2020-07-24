На Украине 15 человек пострадали в ДТП

В Днепропетровской области Украины 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

«На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в лечебное учреждение. Водитель скрылся с места ДТП. Принимаются меры для его задержания», — указывается в заявлении.

Ранее три человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Харькове с участием автомобиля скорой помощи.