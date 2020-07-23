Лукашенко пригрозил выдворением иностранных СМИ из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников реагировать на деструктивную информацию в СМИ и пригрозил выдворением иностранных СМИ из республики.

«Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят и ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что, несмотря на президентскую кампанию в государстве, иностранные СМИ можно выдворить, если они не соблюдают белорусские законы.

«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на «майданы», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко на встрече с представителями СМИ высказался о свободе слова в стране.