В полиции рассказали о требовании захватчика заложника в Полтаве
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«Основное его требование — избежание уголовной ответственности. И конечно, лицо не хочет в места наказаний», — цитирует его РИА Новости.
В полиции установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель.
Ранее в Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
Впоследствии он согласился заменить заложника на начальника областного уголовного розыска. Захватчик вместе с заложником уехал на предоставленном автомобиле.