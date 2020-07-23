В полиции рассказали о требовании захватчика заложника в Полтаве

Пресс-секретарь управления Нацполиции по Полтавской области Роман Гришин заявил, что основным требованием захватчика заложника в Полтаве является избежание уголовной ответственности.

«Основное его требование — избежание уголовной ответственности. И конечно, лицо не хочет в места наказаний», — цитирует его РИА Новости.

В полиции установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель.

Ранее в Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.

Впоследствии он согласился заменить заложника на начальника областного уголовного розыска. Захватчик вместе с заложником уехал на предоставленном автомобиле.