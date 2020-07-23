Зеленский и президент Швейцарии отправились в Донбасс

Президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга начали рабочую поездку в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что лидеры двух стран встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН на Украине, а также с руководством администрации Донецкой области.

Кроме того, Зеленский и Соммаруга намерены изучить гуманитарную ситуацию в регионе.

При этом в Луганской области президенты ознакомятся с реализацией программы «Большая стройка».

Ранее контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе.