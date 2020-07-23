В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтверждено 356 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 21 798.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 356 новых случаев инфицирования коронавирусом… общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21 798», — указали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавируса вылечились 14 856 человек, а 712 скончались вследствие COVID-19.

Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 до 31 июля.