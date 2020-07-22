Подполковник ФСБ в отставке прокомментировал захват заложников в Луцке

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, подполковник ФСБ в отставке Иосиф Линдер в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал захват автобуса с заложниками в украинском Луцке.

«Человек выполнил свою задачу — он получил свою минуту славы, он привлёк к себе внимание. Люди, находящиеся в определённом пограничном состоянии в психиатрии, могут идти на самые разные шаги, зачастую очень кровавые и очень опасные», — сказал он.

Линдер отметил, что когда человек понял, что больше его роль смысла не имеет, он просто спокойно вышел и сдался.

«Спокойно вышел. Вынес сумку, неизвестно, что в этой сумке, была ли там реально взрывчатка. Кто осуществляет досмотр? Почему его так поверхностно обыскали? Очень много вопросов к профессионализму тех людей, которые проводили контртеррористическую операцию», — подчеркнул эксперт.

Линдер объяснил, зачем, когда злоумышленник уже сдался, украинским спецслужбам потребовалось подогнать БТР.

«Оцепления не было, зато силовой фактор присутствовал. Потом они зачем-то все прибежали, подъедет ещё машина, ещё две группы людей набегут. Вы знаете, в чём дело? Есть понятие «отработка». То есть они должны выполнить поставленную задачу. Освободили заложников, положили лицом на асфальт террориста, который уже до этого сдался», — сказал он.

21 июля полиция задержала мужчину, захватившего в заложники пассажиров автобуса в Луцке. В результате инцидента никто не пострадал. СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 («Террористический акт») УК Украины. В ходе переговоров президент страны Владимир Зеленский по просьбе нападавшего опубликовал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», позднее оно было удалено.