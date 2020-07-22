В МИД Белоруссии сообщили Госдепу о нюансах президентской кампании

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом президентскую кампанию в стране.

Reuters

«По просьбе американской стороны Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Республике Беларусь», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы белорусского МИД. Отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ранее сообщалось, что ПАСЕ, несмотря на приглашение белорусской стороны, не отправит наблюдателей на предстоящие 9 августа президентские выборы в Белоруссии.