Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии превысило 29 тысяч

В Киргизии за сутки выявили 1108 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в штабе страны по борьбе с коронавирусом.

«На 22 июля 2020 года по республике зарегистрировано 1108 новых случаев СOVID-19 с учётом внебольничной пневмонии, 324 из них — в Бишкеке», — приводит РИА Новости сообщение.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Киргизии возросло до 29 359, из них 1123 пациента скончались.

Ранее самолёт российского Минобороны доставил в Киргизию медицинское оборудование и шесть бригад медработников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.