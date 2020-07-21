В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников

У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.

«Готовился, у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают и уже некоторые задержаны», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил глава МВД Украины Арсен Аваков, один из таких сообщников задержан в Харькове.

«Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее», — сказал он.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером полиция забрала из автобуса трёх человек.

После штурма захватчик был задержан.