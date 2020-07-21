Лукашенко призвал «подставить Украине плечо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских сельхозпроизводителей продавать продукты питания на Украину, которой, по его словам, необходимо «подставить плечо».

«Из-за того что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год (в плане погодных условий) у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо. Они же платят за это. Продайте туда сельхозпродукцию, продукты питания. Они будут в цене», — приводит БЕЛТА его слова.

Он обратил внимание, что, по прогнозам ООН, в ближайшее время до 1 млрд человек в мире будут голодать.

«Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И всё, что связано с сельским хозяйством», — сказал он.

Ранее Лукашенко призвал белорусов изменить образ жизни и походить босиком по росе.