Лукашенко призвал белорусов походить босиком по росе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов изменить образ жизни и походить босиком по росе.
Лукашенко призвал белорусов походить босиком по росе
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живёте на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это всё надо. Это лекарство», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусам необходимо изменить образ жизни.

«Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим», — сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что если граждане Белоруссии захотят в настоящее время отдохнуть за границей, то по возвращении домой они попадут в карантин «минимум на десять дней за свой счёт».

«Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь. Господь нам подарил такую погоду!» — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.

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