В Молдавии неизвестные осквернили мемориал советским солдатам

Российское посольство сообщило об акте вандализма в отношении воинского захоронения Великой Отечественной войны в населённом пункте Гура Быкулуй.

На мемориале уже трижды проводились ремонтно-восстановительные работы (в 2005, 2012 и 2019 годах).

«Преступники варварски разбили облицовочную плитку на постаментах комплекса. Гранитные плиты и семиметровый обелиск, к счастью, остались нетронутыми», — заявили в посольстве.

Там напомнили, что в селе Гура Быкулуй в годы войны «проходили одни из самых ожесточённых боёв, где отдали свои жизни более 2 тыс. советских воинов».

«Отдельно отметим, что кощунственный акт оскорбителен для жителей России, из бюджета которой в юбилейный, 2020 год выделены средства на восстановление 16 воинских захоронений на территории Республики Молдова», — заявили дипломаты.

Ведомство осудило акт вандализма и призвало местные власти и руководство Молдавии провести соответствующее расследование преступления и восстановить испорченные постаменты.

В феврале посольство России в Болгарии сообщило, что в Софии неизвестные осквернили могилы советских воинов.