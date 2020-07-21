Лукашенко: негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Гомель подчеркнул важность сохранения независимости и суверенитета страны.
Лукашенко: негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны
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«Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми», — приводит БЕЛТА его слова.

Он также посоветовал не верить тем, кто обещает проведение быстрых реформ.

По его словам, социально ориентированная политика даёт свои результаты.

«Мы смотрели на развитие своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы небогатые, вы не олигархи. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по свержению власти.

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