Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по свержению власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном наличии у его оппонентов плана по силовому свержению действующей власти. Об этом он сказал при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Фрагмент данной встречи с военнослужащими был показан на телеканале ОНТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Лукашенко сделал, упоминая ситуацию, возникшую во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. По его словам, в настоящий момент можно наблюдать схожие детали.

«Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остаётся по-прежнему актуален», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил о готовности защищать страну от посягательств законными методами.