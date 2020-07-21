Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит БЕЛТА его слова.

По его словам, «бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов».

Ранее Головченко во время встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным заявил, что причина падения экспорта нефти из России в Белоруссию заключается во внешнеэкономической конъюнктуре.

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