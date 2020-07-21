Посольство выясняет, есть ли россияне среди заложников в Луцке

Посольство России на Украине выясняет, есть ли граждане России среди заложников, которые находятся в автобусе в Луцке.

«Посольство России и генконсульство России во Львове выясняют, есть ли среди заложников граждане России. Правоохранители устанавливают личности пассажиров», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в автобусе, который в центре Луцка захватил вооружённый мужчина, находятся около 20 человек.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о захватчике автобуса с заложниками в Луцке и сообщил, что туда вылетел глава МВД Арсен Аваков.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, под контролем.