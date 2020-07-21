В МВД Украины рассказали о захватившем автобус в Луцке

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о захватчике автобуса с заложниками в Луцке.

«Лицо, захватившее заложников, позвонило в 09:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой», — написал Геращенко в Facebook.

Он рассказал, что в интернете «за авторством Максима Плохого есть книга «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь».

По словам Геращенко, в Луцк срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков.

Ранее сообщалось, что в автобусе, который в центре Луцка захватил вооружённый мужчина, находятся около 20 человек.