На Украине выявили 673 новых случая коронавируса за сутки

На Украине выявили 673 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 60 166 человек, выздоровевших — 32 199, умерли с начала пандемии от COVID-19 1518 человек».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.