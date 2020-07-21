На Украине выявили 673 новых случая коронавируса за сутки
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Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 60 166 человек, выздоровевших — 32 199, умерли с начала пандемии от COVID-19 1518 человек».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.