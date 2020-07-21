Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках внезапной проверки отразили атаку авиации условного противника. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — cказано в сообщении.

Отмечается, что расчёты зенитных ракетных систем С-300 в рамках учения выполнили электронные пуски.

В учении участвовали около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге в рамках проверки.