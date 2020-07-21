Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника
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«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — cказано в сообщении.
Отмечается, что расчёты зенитных ракетных систем С-300 в рамках учения выполнили электронные пуски.
В учении участвовали около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось, что российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге в рамках проверки.