Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника

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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках внезапной проверки отразили атаку авиации условного противника. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника
  • © РИА Новости / Андрей Коц

«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — cказано в сообщении.

Отмечается, что расчёты зенитных ракетных систем С-300 в рамках учения выполнили электронные пуски.

В учении участвовали около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге в рамках проверки.

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