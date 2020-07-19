Российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге в рамках проверки

Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности Вооружённых сил.

«Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии были подняты по сигналу «Тревога», — цитирует РИА Новости пресс-службу ЮВО.

Отмечается, что танкисты на танках Т-72Б3 совершили марши комбинированным способом на полигоны Нагвалоу и Цабал.

Ранее военнослужащие ЮВО в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.