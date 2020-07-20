В Совфеде оценили данные об украинском исследовании вооружения России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью в украинском журнале «Черноморская безопасность» о российской подводной системе отслеживания вооружения противника.

В беседе с телеканалом «360» сенатор назвал этот материал стандартной практикой украинских властей.

«Отвлекают внимание своего народа от внутренних проблем», — сказал он.

По его словам, Украина не ведёт никаких исследований по российскому вооружению в Чёрном море, так как вся информация находится в открытом доступе и тайного в этом нет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа о том, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией.