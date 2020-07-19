В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 66 тысяч
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 19 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 58 204 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 1 193 162 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.