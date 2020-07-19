В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 66 тысяч

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 66 095.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 19 июля в Белоруссии выздоровели и выписаны 58 204 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 193 162 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.