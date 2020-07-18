Экс-премьер Молдавии стала кандидатом на пост президента
- Reuters
«Мы готовы приложить все усилия ради победы на президентских выборах вместе с Майей Санду, единственной кандидатурой, способной победить Игоря Додона», — приводит РИА Новости слова вице-председателя партии Игоря Гросу.
Официальное представление кандидата Майи Санду и её предвыборной программы состоится с официальным началом выборов в сентябре.
Выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября.
Ранее сообщалось, что режим ЧП по коронавирусу продлён в Молдавии до августа.