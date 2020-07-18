Экс-премьер Молдавии стала кандидатом на пост президента

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Лидер партии «Действие и солидарность» экс-премьер Молдавии Майя Санду стала кандидатом на президентских выборах в республике.
Экс-премьер Молдавии стала кандидатом на пост президента
  • Reuters

«Мы готовы приложить все усилия ради победы на президентских выборах вместе с Майей Санду, единственной кандидатурой, способной победить Игоря Додона», — приводит РИА Новости слова вице-председателя партии Игоря Гросу.

Официальное представление кандидата Майи Санду и её предвыборной программы состоится с официальным началом выборов в сентябре.

Выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября.

Ранее сообщалось, что режим ЧП по коронавирусу продлён в Молдавии до августа.

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