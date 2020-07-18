В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения украинского военного
- РИА Новости
«Благодаря совместной работе Народной милиции и силовых ведомств республики был обеспечен безопасный переход очередного украинского военнослужащего на нашу сторону», — приводит РИА Новости слова Басурина.
Он уточнил, что на сторону ДНР перешёл топогеодезист-наводчик миномётного взвода 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар», рядовой Скидан.
Ранее в ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков.