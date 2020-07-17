В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.

«Минувшей ночью была осуществлена ещё одна диверсионная вылазка группой численностью до восьми человек. Эта попытка украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики в районе села Широкино также обернулась провалом», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По его информации, два человека с украинской стороны были убиты.

Басурин заявил, что приказ на диверсионную вылазку отдал командир 36-й бригады морской пехоты полковник Вооружённых сил Украины Андрей Гнатов.

Ранее в ДНР заявили, что погибшим на окраине Горловки диверсантом оказался американский наёмник Шон Фуллер с позывным Техас.