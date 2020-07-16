В ДНР заявили о погибшем под Горловкой «наёмнике из США»
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- РИА Новости
По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Фуллер имел опыт боевых действий в Ираке, он был известен как специалист подрывного дела.
Тело погибшего передали на подконтрольную Киеву территорию, пишет РИА Новости.
Басурин добавил, что погибший взаимодействовал с украинскими националистами, а на его одежде нашли элементы нацистской символики.
14 июля в ДНР заявили, что в районе населённого пункта Зайцево трое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва мины.