В ДНР заявили о погибшем под Горловкой «наёмнике из США»

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что погибшим на окраине Горловки диверсантом оказался американский наёмник Шон Фуллер с позывным «Техас».
В ДНР заявили о погибшем под Горловкой «наёмнике из США»
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Фуллер имел опыт боевых действий в Ираке, он был известен как специалист подрывного дела.

Тело погибшего передали на подконтрольную Киеву территорию, пишет РИА Новости.

Басурин добавил, что погибший взаимодействовал с украинскими националистами, а на его одежде нашли элементы нацистской символики.

14 июля в ДНР заявили, что в районе населённого пункта Зайцево трое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва мины.

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