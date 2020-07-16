ВС Белоруссии подтвердил отказ в регистрации Бабарико на выборы

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты страны.

«Право на обжалование в суд отказа в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом в президенты Республики Беларусь», — говорится в определении суда, которое приводит РИА Новости.

В решении суда отмечается, что сам Бабарико постановление Центральной избирательной комиссии «не обжаловал и жалобу в Верховный суд не подписал», а от его имени апелляцию подал юрист штаба Максим Знак.

«Подписание такой жалобы представителем лица, выдвинутым кандидатом в президенты Республики Беларусь, избирательным законодательством не предусмотрено», — добавили в суде.

Там подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Ранее в штабе Бабарико заявили о намерении обжаловать отказ ЦИК в его регистрации на президентские выборы.

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов на выборы президента, а некоторым, в частности Бабарико, отказала в регистрации.

В начале июля Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.