МИД России опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине

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Министерство иностранных дел России подготовило доклад о ситуации с правами человека на Украине, в документе отражено «неблагополучное положение дел в данной области в этой стране».
МИД России опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине
  • РИА Новости

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сам доклад опубликован на сайте ведомства.

«Фиксируется системное нарушение основных прав, свобод человека», — отметила Захарова.

По её словам, на постоянной основе украинскими властями принимаются законодательные акты, которые идут вразрез с нормами национального законодательства, международными обязательствами в правозащитной сфере.

«Под искусственно созданным предлогом необходимости борьбы с некой российской угрозой и сепаратизмом на Украине власти ведут преследование политических оппонентов, независимых журналистов, медиакомпаний, а также неугодных властям членов общественных организаций», — сказала Захарова.

Она также добавила, что властями Украины осуществляется целенаправленная политика оправдания и героизации нацистских преступников, а праворадикалы открыто пропагандируют расовую ненависть.

В январе МИД России назвал поддержку неонацизма на государственном уровне на Украине серьёзной угрозой для мирового сообщества.

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