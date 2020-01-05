МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины
- РИА Новости
В МИД выразили удивление тем, «с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».
По данным министерства, такая работа ведётся украинской стороной не только внутри государства, но и на международном уровне.
В ведомстве заявили, что Украина «упорно голосует» против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.
«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в МИД.
Министерство призвало украинские власти отказаться от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».
18 декабря Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
За документ проголосовали 133 государства. 52 страны воздержались от голосования. При этом США и Украина проголосовали против принятия резолюции.