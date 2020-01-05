МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России назвало поддержку неонацизма на государственном уровне на Украине серьёзной угрозой для мирового сообщества. Об этом говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в соцсети «ВКонтакте».
МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины
  • РИА Новости

В МИД выразили удивление тем, «с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».

По данным министерства, такая работа ведётся украинской стороной не только внутри государства, но и на международном уровне.

В ведомстве заявили, что Украина «упорно голосует» против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. 

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в МИД.

Министерство призвало украинские власти отказаться от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».

18 декабря Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. 

За документ проголосовали 133 государства. 52 страны воздержались от голосования. При этом США и Украина проголосовали против принятия резолюции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить