МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины

Министерство иностранных дел России назвало поддержку неонацизма на государственном уровне на Украине серьёзной угрозой для мирового сообщества. Об этом говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В МИД выразили удивление тем, «с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».

По данным министерства, такая работа ведётся украинской стороной не только внутри государства, но и на международном уровне.

В ведомстве заявили, что Украина «упорно голосует» против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в МИД.

Министерство призвало украинские власти отказаться от «порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей».

18 декабря Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За документ проголосовали 133 государства. 52 страны воздержались от голосования. При этом США и Украина проголосовали против принятия резолюции.