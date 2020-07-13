Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
  • РИА Новости

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Мамедъяров сообщил Лаврову «о предотвращении попытки вооруженных сил Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе».

Глава МИД Азербайджана заявил, что «провокация Армении послужила обострению ситуации в регионе, вовлечению третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт, подчеркнув, что попытка Армении применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно предотвращены в будущем».

В сообщении говорится, что «ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обе стороны конфликта являются полноправными членами этой организации».

В свою очередь Лавров «подчеркнул, что эскалация напряженности в регионе недопустима и важно контролировать ситуацию».

Ранее в российском МИД заявили, что Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана.

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