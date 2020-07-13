МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе

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Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении МИД России.
МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«МИД России выражает серьёзную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые», — отмечается в комментарии.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.

В министерстве назвали недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, а также призвали стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня.

Ранее в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе. В Ереване опровергли эти данные.

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