МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе

Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении МИД России.

«МИД России выражает серьёзную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые», — отмечается в комментарии.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших.

В министерстве назвали недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, а также призвали стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня.

Ранее в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе. В Ереване опровергли эти данные.