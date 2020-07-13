Заседание ОДКБ пройдёт в связи с обострением между Баку и Ереваном

Экстренное заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было инициировано генеральным секретарём организации Станиславом Засем.

«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с. г. экстренного заседания постоянного совета ОДКБ», — цитирует ТАСС пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

Отмечается, что это сделано в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, вызванным боестолкновениями, которые прошли 12 июля.

Ранее в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе, армянское Министерство обороны опровергает эти данные.