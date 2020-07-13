Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении

В Минобороны Азербайджана рассказали о ситуации на границе с Арменией.

«В ходе ночных боёв наши подразделения, применяя артиллерию, миномёты и танки, точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве добавили, что во время боёв погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Отмечается, что в настоящее время оперативная обстановка находится под контролем.

Ранее в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле села на границе, армянское Министерство обороны опровергает эти данные.