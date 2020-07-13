Узбекистан снова ограничил железнодорожное сообщение из-за COVID-19

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Власти Узбекистана вновь приостановили авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Узбекистан снова ограничил железнодорожное сообщение из-за COVID-19
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Как указывает ТАСС, соответствующее решение приняла специальная комиссия по предотвращению распространения коронавируса.

Уточняется, что с 13 июля авиаперелеты будут осуществляться только для вывоза соотечественников из-за границы, а поезда и автобусы дальнего следования будут использоваться только для перевозок узбекистанцев из приграничных районов в зоны обсервации.

По имеющимся данным, стоимость железнодорожных билетов на все отмененные поезда будет возвращена, а билеты на отмененные авиарейсы внутри страны будут действительны в течение года, ими можно будет воспользоваться после отмены карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана на оставшиеся выходные дни в июле приняли решение вновь ввести режим самоизоляции и запрет на движение автотранспорта в связи с ситуацией с коронавирусом.

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