В Узбекистане на выходные в июле ввели режим самоизоляции

Власти Узбекистана на оставшиеся выходные дни в июле приняли решение вновь ввести режим самоизоляции и запрет на движение автотранспорта в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.

«Рекомендовано 18—19 июля и 25—26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанные выходные дни также вводится полный запрет на движение автотранспорта, включая такси. Это ограничение не распространяется на транспортные средства, передвигающиеся со специальными разрешениями (стикерами).

Кроме того, «решением спецкомиссии с 13 июля также по всей стране закрываются парикмахерские и салоны красоты».

Ранее сообщалось, что в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 12 206.