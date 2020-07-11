В Узбекистане на выходные в июле ввели режим самоизоляции
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.
«Рекомендовано 18—19 июля и 25—26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанные выходные дни также вводится полный запрет на движение автотранспорта, включая такси. Это ограничение не распространяется на транспортные средства, передвигающиеся со специальными разрешениями (стикерами).
Кроме того, «решением спецкомиссии с 13 июля также по всей стране закрываются парикмахерские и салоны красоты».
Ранее сообщалось, что в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 12 206.