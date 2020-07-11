На Украине выявили 800 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 800 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 52 843 человека, выздоровевших — 26 661, умерли 1372 человека».

Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.