На Украине выявили 800 новых случаев коронавируса за сутки

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На Украине выявили 800 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
На Украине выявили 800 новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 52 843 человека, выздоровевших — 26 661, умерли 1372 человека».

Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.

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