На Украине выявили 800 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 52 843 человека, выздоровевших — 26 661, умерли 1372 человека».
Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил проект закона, которым устанавливается специальная ответственность за неношение масок гражданами.