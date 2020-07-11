В Киргизии за сутки выявили 552 новых случая коронавируса
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«На 11 июля 2020 года по республике зарегистрировано 552 новых случая СOVID-19, 314 из них — в Бишкеке», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что общее число выявленных случаев в Киргизии возросло до 9910, 125 человек с COVID-19 скончались. 3236 пациентов выздоровели.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.