В Киргизии за сутки выявили 552 новых случая коронавируса

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В Киргизии за сутки выявили 552 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в штабе страны по борьбе с коронавирусом.
В Киргизии за сутки выявили 552 новых случая коронавируса
  • © REUTERS/Vladimir Pirogov

«На 11 июля 2020 года по республике зарегистрировано 552 новых случая СOVID-19, 314 из них — в Бишкеке», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общее число выявленных случаев в Киргизии возросло до 9910, 125 человек с COVID-19 скончались. 3236 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов поблагодарил делегацию Роспотребнадзора за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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