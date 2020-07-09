На Украине за сутки выявили 810 случаев коронавируса

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На Украине за сутки зафиксировали 810 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине за сутки выявили 810 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 51 224.

Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 1327.

Всего в стране от коронавируса вылечились 23 119 пациентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.

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