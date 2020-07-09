На Украине рассказали о ситуации с лесными пожарами в Луганской области

Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о тушении лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«По состоянию на 07:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского, Капитановского и Ахтырского лесничеств… Ориентировочная площадь, пройденная огнём, составляет около 5 тыс. га», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли пять человек, ещё 34, в том числе 15 детей, были госпитализированы.

К тушению привлечены почти 1,5 тыс. человек и 293 единицы техники, в том числе два самолёта Ан-32П.

Ранее Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.