На Украине завели дело из-за лесных пожаров в Луганской области

Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«По факту пожара открыто уголовное дело по статье 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)», — говорится на сайте Нацполиции.

Как указывают правоохранительные органы, в результате лесных пожаров в данном регионе погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.

Ранее сообщалось, что около 400 украинских военнослужащих принимают участие в тушении крупного пожара на подконтрольной Киеву территории Луганской области.