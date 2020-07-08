На Украине завели дело из-за лесных пожаров в Луганской области
- © npu.gov.ua
«По факту пожара открыто уголовное дело по статье 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)», — говорится на сайте Нацполиции.
Как указывают правоохранительные органы, в результате лесных пожаров в данном регионе погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.
Ранее сообщалось, что около 400 украинских военнослужащих принимают участие в тушении крупного пожара на подконтрольной Киеву территории Луганской области.