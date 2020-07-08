На Украине завели дело из-за лесных пожаров в Луганской области

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Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
На Украине завели дело из-за лесных пожаров в Луганской области
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«По факту пожара открыто уголовное дело по статье 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)», — говорится на сайте Нацполиции.

Как указывают правоохранительные органы, в результате лесных пожаров в данном регионе погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.

Ранее сообщалось, что около 400 украинских военнослужащих принимают участие в тушении крупного пожара на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

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