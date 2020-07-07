К тушению пожара в Луганской области привлечены около 400 украинских военных

Около 400 украинских военнослужащих принимают участие в тушении крупного пожара на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«К тушению лесных пожаров на Луганщине привлечены почти 400 военнослужащих ВСУ и около 30 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы операции объединённых сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что в тушении пожара участвуют войска, которые находятся в районах отвода.

Также привлечены бригады военных медсестёр.

На сайте МВД Украины говорится, что, по предварительным данным, погибли шесть человек.