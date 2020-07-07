В Луганской области разрушили знак «Украина»
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Как сообщает УНИАН, следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к происшествию причастен ранее судимый безработный 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.
Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.
Ранее сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе прекращал работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.