В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 53 021

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В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53 021.
В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 53 021
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 962 заболевших. Из них 1 209 — без клинических проявлений», — сообщили в ведомстве.

Общее количество выздоровевших в стране составляет 34 149. 

Ранее сообщалось, что группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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