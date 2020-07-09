В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 53 021

В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53 021.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 962 заболевших. Из них 1 209 — без клинических проявлений», — сообщили в ведомстве.

Общее количество выздоровевших в стране составляет 34 149.

Ранее сообщалось, что группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.