В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 53 021
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.
«За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 962 заболевших. Из них 1 209 — без клинических проявлений», — сообщили в ведомстве.
Общее количество выздоровевших в стране составляет 34 149.
Ранее сообщалось, что группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.